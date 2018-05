Jean-Baptiste Guega :la voix de Johnny... "Il est de loin le plus près !"

C'est bluffant... Jean-Baptiste Guegan, La voix de Johnny de loin le plus près était avec nous ce matin pour annoncer ses concerts en Belgique.

Jean-Baptiste est un sosie vocal de Johnny et c'est impressionnant. waoww... Même quand il parle comme le dirait Sara ! Et ça vient tout naturellement. Et heureusement qu'il est fan de Johnny parce que faire du Souchon avec la voix de Johnny imaginez le truc !

Le décès de Johnny Hallyday en décembre dernier a ému la francophonie entière. Quelques années avant, à 9 ans, Jean-Baptiste assiste fasciné à son premier concert de Johnny. Très vite, il va se mettre à chanter le répertoire de son idole.

Cette passion est devenue un spectacle, adoubé par Johnny lui-même qui aurait déclaré :" il est de loin le plus près". La voix de Johnny est un hommage porté par l’impressionnante performance vocale de Jean-Baptiste. A découvrir ce matin en live guitare-voix.

Jean-Baptiste sera tout prochainement :

Au Forum de Liège le 9 juin. Au Palais des Beaux-Arts de Charleroi le 10 juin. Au Modave September Fest le 31 août.