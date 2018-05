Je t'aime... Le nouveau roman de Barbara ABEL !

Barbara Abel était avec nous dans le studio du 8/9 pour nous présenter son nouveau roman Je t’aime.

On pourrait croire à une histoire d'amour mais non, on est dans une toute autre émotion !

Après un divorce, Maud rencontre le grand amour avec Simon. Mais la fille de Simon, Alice, lui mène la vie difficile. Accro au cannabis, Alice provoque un accident mortel. Elle est couverte par Maud dont le mensonge va avoir un effet destructeur.

Une addiction qui entraîne deux morts - un silence qui va faire exploser les familles.

C'est un douzième roman pour Barbara ABEL,, un livre mis en avant par le nom de l'auteure... presqu'un label ABEL ! Oui, c'est une volonté de l'éditeur de vendre sous le nom de la romancière.

Cette histoire est le fruit de mon imagination que j'ai croisée avec les témoignages de certaines personnes qui se livrent spontanément sur la thématique.

Je t’aime est le 12e roman de Barbara Abel qui se retrouve à chaque sortie en tête des ventes.