Je reviens... Saule annonce sa tournée anniversaire pour ses 10 ans de carrière !

Saule était avec nous - guitare à la main et oui ça sent le live ça - pour sa Tournée anniversaire... 10 ans de carrière !

Dix ans déjà que Baptiste Lalieu alias Saule a publié son premier album. Après 10 ans d'existence et des centaines de concerts à travers le monde, 4 albums, le tube Dusty men et les succès Comme ou Type normal, Saule annonce qu'il renonce à ses adieux ! Pour fêter ses dix ans comme il se doit, il lance une tournée anniversaire.

10 ans de carrière déjà !

Des chansons, des films, du théâtre, ... Saule c'est tout ça à la fois ! Pour l'heure l'artiste renonce à ses adieux mais en était-il vraiment question ? Non... C'est juste que cette chanson a une signification particulière. Le chanteur composait sur les adieux d'artistes et faisait une sorte d'inventaire des chanteurs concernés. Le public s'est prêté au jeu et a fait les choeurs de cette chanson qui symbolise si joliment le lien entre Saule et ses fans. Une chanson qui figurera peut-être sur le prochain album.

Zombie kids... Un projet ambitieux. Le challenge était de créer un spectacle lors de Mons 2015 et ce fut chose faite. Ca a bien fonctionné mais c'était éphémère. On a décidé de prolonger l'aventure, ce sera aussi un album et une tournée à venir.

La tournée des 10 ans...

L'artiste ne fait donc pas ses adieux, il "revient" même avec une perle musicale : "Je reviens" - un petit moment suspendu au coeur du studio du 8/9 et c'est cadeau. Quoi de mieux pour annoncer sa tournée des 10 ans ? Nothing.

Ce soir à Lasne au Rideau Rouge

Le 7 mars au Théâtre de La Louvière

Le 29 mars à la Ferme du Bierreau à Louvain-la-Neuve

Le 27 avril au Centre Culturel de Nivelles

Le 5 mai au Salon à Silly

Le 18 mai au Perwex de Perwez

Le 19 mai à Seneffe.