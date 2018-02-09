Je préfère un tango... Un remède d'homme "est-ce qu'un thé" !

Chico, bonheur, dentiste et cucurbitacée sont les 4 mots que les auditeurs ont proposés à notre artiste, notre génie des mots qui nous invite à prendre un bon bol... d'air ou de tango pour relever ce défi. Rien de tel qu'un bon Tango d'ailleurs pour rebooster un homme "esquinté". A chacun son breuvage certes mais pour Jean-Luc c'est sûr, ce qu'il préfère c'est un Tango.
JE PREFERE UN TANGO
JE ROULE TRANQUILLEMENT SUR L’AUTOROUTE
JE M’EN VAIS A LA MER DIRECTION KNOKKE LE ZOUTE
J’AI EMPORTE DANS MA PETIT’ AUTO TOUT CE QU’IL FAUT
UN FRIGO BOX, UNE SUPER PELLE ET UN P’TIT SEAU
QUAND TOUT A COUP CHICO …DANS SON GROS CAMION
ME DEPASSE EN ME FAISANT …UNE QUEUE DE POISSON
JE ME RETROUVE SUR LE TOIT AU MILIEU DU FOSSE
ET MA NOUVELLE VOITURE EST TOUTE ESQUINTEE
EST-CE QU’UN THE
TE FERAIT PLAISIR
OU BIEN EST-CE QUE TU PREFERES UNE BONNE TASSE DE CAFE
EST-CE QU’UN THE
TE FERAIT PLAISIR
MOI JE DIS : " NON NON NON " JE PREFERE UN TANGO
J’ARRIVE FINALEMENT ME VOILA SUR LA PLAGE
AU MILIEU DES PETZOUILLES ET DES COQUILLAGES
JE FAIS BRONZER MON CORPS …SUR LE SABLE FIN
QUEL BONHEUR DE N’RIEN FAIRE QU’EST-CE QUE CA FAIT DU BIEN
APRES CA JE CONSTRUIS ….UN GRAND CHATEAU DE SABLE
AVEC DES TOURS, UN PONT LEVIS, ….IL EST FORMIDABLE
MAIS J’OUBLIE QU’IL Y A LES VAGUES , J’OUBLIE QU’IL Y A LA MAREE
ET MON NOUVEAU CHATEAU EST TOUT ESQUINTE
EST-CE QU’UN THE
TE FERAIT PLAISIR
OU BIEN EST-CE QUE TU PREFERES UNE BONNE TASSE DE CAFE
EST-CE QU’UN THE
TE FERAIT PLAISIR
MOI JE DIS : " NON NON NON " JE PREFERE UN TANGO
CE SOIR IL Y A DU FOOT ….A LA TELEVISION
ET MEME SI TOUS LES DENTISTES DISENT QUE C’EST PAS BON
JE ME PREPARE UN DELICIEUX PETIT PLATEAU TELE
AVEC DES PIZZAS FROIDES ET DE LA BIERE A VOLONTE
AU MOMENT OU LA BELGIQUE FAIT ZERO - TROIS
JE SAUTE EN L’AIR , JE RETOMBE JE DERAPE SUR UN MORCEAU D’ANCHOIS
JE CASSE MES DEUX BRAS , JE CASSE MES DEUX PIEDS
SANS PARLER DE MON NEZ QUI EST TOUT ESQUINTE
EST-CE QU’UN THE
TE FERAIT PLAISIR
OU BIEN EST-CE QUE TU PREFERES UN’ SOUP’ DE CUCURBITACEES
EST-CE QU’UN THE
TE FERAIT PLAISIR
MOI JE DIS : " NON NON NON " JE PREFERE UN TANGO