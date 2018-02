Je préfère un tango... Un remède d'homme "est-ce qu'un thé" !

Chico, bonheur, dentiste et cucurbitacée sont les 4 mots que les auditeurs ont proposés à notre artiste, notre génie des mots qui nous invite à prendre un bon bol... d'air ou de tango pour relever ce défi. Rien de tel qu'un bon Tango d'ailleurs pour rebooster un homme "esquinté". A chacun son breuvage certes mais pour Jean-Luc c'est sûr, ce qu'il préfère c'est un Tango.

JE PREFERE UN TANGO

JE ROULE TRANQUILLEMENT SUR L’AUTOROUTE

JE M’EN VAIS A LA MER DIRECTION KNOKKE LE ZOUTE

J’AI EMPORTE DANS MA PETIT’ AUTO TOUT CE QU’IL FAUT

UN FRIGO BOX, UNE SUPER PELLE ET UN P’TIT SEAU

QUAND TOUT A COUP CHICO …DANS SON GROS CAMION

ME DEPASSE EN ME FAISANT …UNE QUEUE DE POISSON

JE ME RETROUVE SUR LE TOIT AU MILIEU DU FOSSE

ET MA NOUVELLE VOITURE EST TOUTE ESQUINTEE

EST-CE QU’UN THE

TE FERAIT PLAISIR

OU BIEN EST-CE QUE TU PREFERES UNE BONNE TASSE DE CAFE

EST-CE QU’UN THE

TE FERAIT PLAISIR

MOI JE DIS : " NON NON NON " JE PREFERE UN TANGO

J’ARRIVE FINALEMENT ME VOILA SUR LA PLAGE

AU MILIEU DES PETZOUILLES ET DES COQUILLAGES

JE FAIS BRONZER MON CORPS …SUR LE SABLE FIN

QUEL BONHEUR DE N’RIEN FAIRE QU’EST-CE QUE CA FAIT DU BIEN

APRES CA JE CONSTRUIS ….UN GRAND CHATEAU DE SABLE

AVEC DES TOURS, UN PONT LEVIS, ….IL EST FORMIDABLE

MAIS J’OUBLIE QU’IL Y A LES VAGUES , J’OUBLIE QU’IL Y A LA MAREE

ET MON NOUVEAU CHATEAU EST TOUT ESQUINTE

EST-CE QU’UN THE

TE FERAIT PLAISIR

OU BIEN EST-CE QUE TU PREFERES UNE BONNE TASSE DE CAFE

EST-CE QU’UN THE

TE FERAIT PLAISIR

MOI JE DIS : " NON NON NON " JE PREFERE UN TANGO

CE SOIR IL Y A DU FOOT ….A LA TELEVISION

ET MEME SI TOUS LES DENTISTES DISENT QUE C’EST PAS BON

JE ME PREPARE UN DELICIEUX PETIT PLATEAU TELE

AVEC DES PIZZAS FROIDES ET DE LA BIERE A VOLONTE

AU MOMENT OU LA BELGIQUE FAIT ZERO - TROIS

JE SAUTE EN L’AIR , JE RETOMBE JE DERAPE SUR UN MORCEAU D’ANCHOIS

JE CASSE MES DEUX BRAS , JE CASSE MES DEUX PIEDS

SANS PARLER DE MON NEZ QUI EST TOUT ESQUINTE

EST-CE QU’UN THE

TE FERAIT PLAISIR

OU BIEN EST-CE QUE TU PREFERES UN’ SOUP’ DE CUCURBITACEES

EST-CE QU’UN THE

TE FERAIT PLAISIR

MOI JE DIS : " NON NON NON " JE PREFERE UN TANGO