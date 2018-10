"Je me voyais déjà..." Charles Aznavour se confiait au micro de Bruno Tummers il y a quelques semaines !

Bruno Tummers était il y a trois semaines à peine aux côtés du chanteur Charles Aznavour... Il nous livre ces instants en petite séquence émotion :

Il devait remonter sur scène à Forest National - il a démarré dans les cabarets à Liège d'ailleurs - il affectionne la Belgique - On l'a rencontré dans un hôtel à Paris, sa maquilleuse était déjà sur place. L'artiste est alors arrivé, du haut de ses 94 ans, avec sa canne dont il voulait se débarrasser au plus vite.

C'est une succession d'interviews qui l'attendait -il était détendu et voulait véritablement défendre son retour sur scène.

Lors de ce face à face... Les grands moments de sa carrière furent retracés. Fut évoqué aussi la volonté des "kids United" de reprendre un titre de l'artiste "emmenez-moi"- une transformation radicale - un passage de génération en génération de ce patrimoine musical. Et c'est positivement que l'artiste accueille ce genre de procédé intergénérationnel. Charles Aznavour a toujours soutenu les jeunes artistes.

Charles Aznavour c'est un monument de la chanson française qui était sur scène depuis l'âge de 9 ans ! Il a toujours baigné dans cet univers culturel, ses parents faisaient du théâtre amateurs et quant à lui il se projetait en ces mêmes pas. Il en fut tout autrement, c'est la chanson qui fut sa destinée. Il a attendu longtemps cependant pour prendre sa place en haut de l'affiche. Il y a des timides succès qui arrivent dans les années 50 mais il devra attendre 1960 pour qu'un titre rencontre vraiment le public et c'était "je me voyais déjà" !