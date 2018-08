Je me dis que toi aussi... tu vas adorer le nouvel album de Boulevard des Airs

Sylvain et Flo de Boulevard des airs étaient avec nous ce matin pour présenter ce nouvel album "Je me dis que toi aussi", qui sort ce vendredi.

Après leurs gros succès Bruxelles (200 000 albums vendus), le groupe français revient avec 11 nouveaux titres et un 4e album, aux sonorités électro-pop. L’un des titres a été co-signé par Vianney.

Un album sous des airs... un peu différents

Le public conquis jusqu'alors va t-il accrocher à ce nouvel album ? "On a pris le temps de le faire, on s'est vraiment fait plaisir, c'est spontané, ça nous ressemble ... maintenant on espère que ça plaira".

Il n'y a aucune règle dans la construction de nos chansons - c'est parfois à partir d'une musique ou alors d'un texte que tout démarre.

Si l'un de nous n'aime pas un titre alors on ne le met pas sur l'album... Ca se joue à l'unanimité - nous sommes 4 producteurs sur le coup !

Oui Stromae nous a beaucoup influencé - on l'a beaucoup écouté ces derniers temps. On a collaboré avec Vianney - ça s'est fait très naturellement, au fil des jours, des semaines, des mois, c'est devenu un ami. On a partagé la scène et donc ça c'est mis naturellement.

Tout se fait pratiquement à la maison... c'est une chouette ambiance de travail "humaine & sincère" !

En concert à l’Ancienne Belgique le 22 mars.