Jacqueline Sauvage... Muriel Robin investie à coeur et à cris dans ce rôle !

L’humoriste et actrice française Muriel Robin était avec nous dans le 8/9 pour nous parler de son rôle dans le téléfilm "Jacqueline Sauvage" diffusé ce dimanche à 20h50 sur la Une.

Dans ce téléfilm tiré d’une histoire vraie, Muriel Robin joue le rôle d’une femme victime de violence conjugale.

Après 47 ans de mariage, Jacqueline Sauvage est épuisée de l’enfer que son mari lui fait vivre. Elle décide d’y mettre un terme en tuant son mari de trois coups de fusil. Quelques années plus tard, elle est graciée par François Hollande.

Muriel Robin partage l’affiche avec Yves Rénier (Commissaire Moulin), Olivier Marchal (36 Quai des Orfèvres) et Alix Poisson (Parents mode d’emploi).

Vous vous sentez très investie par ce rôle ?

"Il faut prendre la parole pour que les choses changent !" - "On doit réagir face à ces abandons - il y a 150 victimes par an, c'est juste insoutenable. Il faut envisager de former les gendarmes, les policiers, les juges, il fut créer des centres d'hébergement, ... il faut bien évidemment de l'argent et réfléchir sur la légitime défense. On doit trouver des solutions, mettre des choses en place"

A coeur et à cris !

Durant le tournage, on assiste à des scènes insoutenables - très violentes... "On se sent mal, on est secoué - c'est un cauchemar de se dire que cela existe réellement." - "Ce sont des dossiers complexes en raison de cette violence mais aussi des histoires d'amour - c'est pas si simple pour ces victimes de parti, il est des questions d'argent et de se dire où aller - c'est dur psychologiquement,... " - "Il faut des tribunaux spécialisés, une assistance réelle - effective".

Rendez-vous sur la Une télé ce dimanche à 20h50.