J'AIME RIEN : La carabistouille à Jean-Luc... qu'on aime bien !

Oh mais il est grognon notre Jean-Luc ce vendredi. Déjà qu'il vient toujours avec ses carabistouilles mais là il nous la joue déprime parce qu'il n'aime rien mais nous ... On aime bien !
AIMER RIEN
J’AIME PAS LA PLUIE
PARCE QUE CA TREMPE LES PIEDS
ET QUE CA FAIT DES FLAQUES
ET PUIS QUE LES FLAQUES C’EST MOUILLE - OUH
J’AIME PAS LES SOUTIENS
D’AILLEURS JE N’EN PORTE JAMAIS
JE PORTE DES JARRETELLES,
MAIS CHUUUT C’EST UN SECRET - OUH
J’AIME PAS L’ARGENT
CA REND LES GENS BETES ET MECHANTS
ET PUIS QUE DE TOUTES FACONS
D’AILLEURS J’AIME PAS LES GENS - OUH
J’AIME PAS L’AMOUR
CA REND LES GENS BETES ET GENTILS
ET PUIS QUE DE TOUTES FACONS
L’AMOUR EST DANS LE PRE-AVIS… - OUH
J’AIME RIEN
C’EST CA QUE J’AIME BIEN
AIMER RIEN
J’AIME PAS CLAUDE FRANCOIS
PARCE QU’IL EST PARTI EN COURANT
A SA DECHARGE
C’ETAIT UN ACCIDENT - OUH
J’AIME PAS LA VIE
J’AIME PAS LA MORT
NE ME DEMANDEZ PAS
SI J’AIME LA VIE APRES LA MORT - OUH
J’AIME PAS LES FEUILLES
C’EST MOCHE ET PUIS CA CACHE LES ARBRES
C’EST COMME LES SOEURS TATINS
ELLE ONT L’AIR UN PEU TARTE - OUH
J’AIME PAS LES CHAUSSURES
QUI NE RESSEMBLENT A RIEN
C’EST DE LA POINTURE ABSTRAITE
ET CA NE ME DIT RIEN - OUH
J’AIME RIEN
C’EST CA QUE J’AIME BIEN
AIMER RIEN
——
J’AIME PAS LES LAPINS GRECS
PARCE QU’ILS ONT LA LANGUE MORTE
J’AIME PAS QU’ON ME DONNE DES ORDRES
PARCE QUE CA FAIT DESORDRE- OUH
J’AIME PAS L’ECOLE
PARCE QU’A L’ECOLE Y’A DES BANCS
ET DANS LES BANCS Y’A DES POISSONS
ET PUIS CA SENT PAS BON - OUH
J’AIME PAS LES P’TITS HOMMES VERTS
SUR LES FEUX ROUGES POUR LES PIETONS
ILS CHANGENT TOUT L’TEMPS DE COULEUR
JE TROUVE CA ENERVON - OUH
J’AIME PAS LE VENDREDI
PARCE QUE C’EST CE JOUR LA
QUE L’AUTRE ANDOUILLE
VIENT CHANTER SES CARABISTOUILLES - OUH
J’AIME RIEN
C’EST CA QUE J’AIME BIEN
AIMER RIEN
J’AIME RIEN
C’EST CA QUE J’AIME BIEN
AIMER RIEN