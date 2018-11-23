Le 8/9

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J'AIME RIEN : La carabistouille à Jean-Luc... qu'on aime bien !

Oh mais il est grognon notre Jean-Luc ce vendredi. Déjà qu'il vient toujours avec ses carabistouilles mais là il nous la joue déprime parce qu'il n'aime rien mais nous ... On aime bien !

 

AIMER RIEN

 

J’AIME PAS LA PLUIE

PARCE QUE CA TREMPE LES PIEDS

ET QUE CA FAIT DES FLAQUES

ET PUIS QUE LES FLAQUES C’EST MOUILLE - OUH

 

J’AIME PAS LES SOUTIENS

D’AILLEURS JE N’EN PORTE JAMAIS

JE PORTE DES JARRETELLES, 

MAIS  CHUUUT C’EST UN SECRET - OUH

 

J’AIME PAS L’ARGENT 

CA REND LES GENS BETES ET MECHANTS

ET PUIS QUE DE TOUTES FACONS 

D’AILLEURS J’AIME PAS LES GENS - OUH

 

J’AIME PAS L’AMOUR

CA REND LES GENS BETES ET GENTILS

ET PUIS QUE DE TOUTES FACONS 

L’AMOUR EST DANS LE PRE-AVIS… - OUH

 

J’AIME RIEN

C’EST CA QUE J’AIME BIEN

AIMER RIEN

 

J’AIME PAS CLAUDE FRANCOIS 

PARCE QU’IL EST PARTI EN COURANT

A SA DECHARGE 

C’ETAIT UN ACCIDENT - OUH

 

J’AIME PAS LA VIE

J’AIME PAS LA MORT

NE ME DEMANDEZ PAS

SI J’AIME LA VIE APRES LA MORT - OUH

 

J’AIME PAS LES FEUILLES

C’EST MOCHE ET PUIS CA CACHE LES ARBRES

C’EST COMME LES SOEURS TATINS

ELLE ONT L’AIR UN PEU TARTE - OUH

 

J’AIME PAS LES CHAUSSURES

QUI NE RESSEMBLENT A RIEN

C’EST DE LA POINTURE ABSTRAITE

ET CA NE ME DIT RIEN - OUH

 

J’AIME RIEN

C’EST CA QUE J’AIME BIEN

AIMER RIEN

 

——

 

J’AIME PAS LES LAPINS GRECS

PARCE QU’ILS ONT LA LANGUE MORTE

J’AIME PAS QU’ON ME DONNE DES ORDRES

PARCE QUE CA FAIT DESORDRE- OUH

 

J’AIME PAS L’ECOLE

PARCE QU’A L’ECOLE Y’A DES BANCS

ET DANS LES BANCS Y’A DES POISSONS

ET PUIS CA SENT PAS BON - OUH

 

J’AIME PAS LES P’TITS HOMMES VERTS

SUR LES FEUX ROUGES POUR LES PIETONS

ILS CHANGENT TOUT L’TEMPS DE COULEUR

JE TROUVE CA ENERVON - OUH

 

J’AIME PAS LE VENDREDI

PARCE QUE C’EST CE JOUR LA

QUE L’AUTRE  ANDOUILLE

VIENT CHANTER SES CARABISTOUILLES - OUH

 

J’AIME RIEN

C’EST CA QUE J’AIME BIEN

AIMER RIEN

 

J’AIME RIEN

C’EST CA QUE J’AIME BIEN

AIMER RIEN

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