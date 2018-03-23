J'ai parfois dur, j'ai parfois bon... Jean-Luc's "life"

Entre difficultés et grands plaisirs, Jean-Luc nous "ballade" au coeur de sa vie trépidante. 4 mots en guise de préliminaires pour cette aventure, pour qu'on ait bon ! (bras - standarman - tiroir & marraine)
IL M’ARRIVE A L’OCCASION D’EPROUVER CERTAINES DIFFICULTES,
IL M’ARRIVE PARFOIS D’EPROUVER UN GRAND PLAISIR
ou
J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON
J’AI BON
QUAND TU ME PRENDS PAR LE BRAS
QUE TU M’EMMENES DANS LES BOIS
J’AI BON
J’AI DUR
QUAND JE ME REGARDE DANS LA GLACE
ET QUE LA GLACE SE RETOURNE
J’AI DUR
J’AI BON
QUAND TU ME REGARDES AVEC TES YEUX
QUE CA DIT CE QUE CA VEUT DIRE
J’AI BON
J’AI DUR
QUAND MON PITBULL NE VEUX PAS
QUE JE TOUCHE A LA CHIENNE HI FI
J’AI DUR
J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON
J’AI PARFOIS BON TELLEMENT QUE J’AI DUR
J’AI PARFOIS BON - J’AI PARFOIS DUR
J’AI PARFOIS DUR TELLEMENT QUE J’AI BON
J’AI DUR
QUAND JE DOIS FAIRE DES CHOSES
QUE J’ARRIVE PAS BIEN A FAIRE QUE C’EST DUR
J’AI DUR
J’AI BON
QUAND JE REGARDE UN STANDARMAN
ALORS QUE LE STANDARD MENE
J’AI BON
J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON
J’AI PARFOIS BON TELLEMENT QUE J’AI DUR
J’AI PARFOIS BON - J’AI PARFOIS DUR
J’AI PARFOIS DUR TELLEMENT QUE J’AI BON
J’AI DUR
QUAND TU ME METS DANS LE TIROIR DU DESSOUS
QUAND TU N’MAIMES PLUS SI TANT BEAUCOUP
J’AI DUR
J’AI BON
QUAND JE VAIS MANGER CHEZ NENAINE
EL BOUDINE PLEINE ARVOUERE MARRAINE
J’AI BON
J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON
J’AI PARFOIS BON TELLEMENT QUE J’AI DUR
J’AI PARFOIS BON - J’AI PARFOIS DUR
J’AI PARFOIS DUR TELLEMENT QUE J’AI BON
… PARFOIS DUR … PARFOIS BON
… PARFOIS BON … QUE J’AI DUR
… PARFOIS BON … PARFOIS DUR
… PARFOIS DUR … QUE J’AI BON