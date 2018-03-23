Le 8/9

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J'ai parfois dur, j'ai parfois bon... Jean-Luc's "life"

Entre difficultés et grands plaisirs, Jean-Luc nous "ballade" au coeur de sa vie trépidante. 4 mots en guise de préliminaires pour cette aventure, pour qu'on ait bon ! (bras - standarman - tiroir & marraine)

IL M’ARRIVE A L’OCCASION D’EPROUVER CERTAINES DIFFICULTES, 

IL M’ARRIVE PARFOIS D’EPROUVER UN GRAND PLAISIR

ou

J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON

 

J’AI BON 

QUAND TU ME PRENDS PAR LE BRAS

QUE TU M’EMMENES DANS LES BOIS

J’AI BON

 

J’AI DUR

QUAND JE ME REGARDE DANS LA GLACE

ET QUE LA GLACE SE RETOURNE 

J’AI DUR

 

J’AI BON

QUAND TU ME REGARDES AVEC TES YEUX

QUE CA DIT CE QUE CA VEUT DIRE

J’AI BON

 

J’AI DUR 

QUAND MON PITBULL NE VEUX PAS 

QUE JE TOUCHE A LA CHIENNE HI FI

J’AI DUR

 

J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON

J’AI PARFOIS BON TELLEMENT QUE J’AI DUR 

J’AI PARFOIS BON - J’AI PARFOIS DUR

J’AI PARFOIS DUR TELLEMENT QUE J’AI BON

 

J’AI DUR

QUAND JE DOIS FAIRE DES CHOSES

QUE J’ARRIVE PAS BIEN A FAIRE QUE C’EST DUR

J’AI DUR

 

J’AI BON

QUAND JE REGARDE UN STANDARMAN

ALORS QUE LE STANDARD MENE

J’AI BON

 

J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON

J’AI PARFOIS BON TELLEMENT QUE J’AI DUR 

J’AI PARFOIS BON - J’AI PARFOIS DUR

J’AI PARFOIS DUR TELLEMENT QUE J’AI BON

 

J’AI DUR

QUAND TU ME METS DANS LE TIROIR DU DESSOUS

QUAND TU N’MAIMES PLUS SI TANT BEAUCOUP

J’AI DUR

 

J’AI BON

QUAND JE VAIS MANGER CHEZ NENAINE

EL BOUDINE PLEINE ARVOUERE MARRAINE

J’AI BON

 

J’AI PARFOIS DUR - J’AI PARFOIS BON

J’AI PARFOIS BON TELLEMENT QUE J’AI DUR 

J’AI PARFOIS BON - J’AI PARFOIS DUR

J’AI PARFOIS DUR TELLEMENT QUE J’AI BON

 

… PARFOIS DUR … PARFOIS BON

… PARFOIS BON … QUE J’AI DUR 

… PARFOIS BON … PARFOIS DUR

… PARFOIS DUR … QUE J’AI BON

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