Indéniablement, une grande partie du prix de votre parfum est utilisée pour le marketing.

Moustique' Le parfum fait pour vous '

Les grandes maisons commencent à lasser avec leurs jus standardisés et leur matraquage marketing. Quitte à offrir un flacon à plus de 100 euros, des créateurs indépendants proposent des bouquets plus exclusifs. C’est sûr, le 14 février, le cadeau fera mouche. Classique, mais imparable. Tout le monde, ou presque, possède au moins un flacon. Le parfum n’est pas un produit de première nécessité, mais on aime tous sentir bon.