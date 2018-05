Il n'y en aura pas que pour "Les autres"...Lenni-Kim fera aussi escale en Belgique !

Lenni-Kim était avec nous ce matin dans le 8/9 pour nous présenter son premier album Les autres et ses concerts belges.

A 16 ans, le canadien Lenni-Kim a participé à The Voice Kids et Danse avec les stars, il a chanté avec Lou Miraculous, générique du dessin animé Ladybug, il a participé à l’album Génération Enfoirés et a joué dans la série télé Demain nous appartient. Et oui, rien que ça !

Son premier album électro-pop : Les autres est sorti il y a quelques semaines. Les clips Yolo, Don’t Stop et Juste toi et moi totalisent 23 millions de vues sur Youtube !

Comment on garde la tête sur les épaules quand on est jeune et que le succès est là ?

Quand on sait que c'est sa passion, le chant, le cinéma, la danse, le milieu artistique, ... Le rêve c'est de pouvoir continuer à vivre de ça toute ma vie.

Et l'école ? Je suis les cours à distance - je suis en dernière année de "secondaire" (version Canadienne !). Je n'ai pas l'intention d'aller dans de grandes études - j'ai envie de faire de la musique, du chant,...

J'ai grandi dans un univers cinématographique grâce à mon père - très tôt j'ai été porté à être dans ce milieu et je me demandais "Comment faire pour être à la place de ces acteurs ? " - j'ai fait mon chemin et ma place au Canada mais comme la culture Européenne m'intéresse, je tente de me faire entendre ici aussi.

Dans ma tournée, oui il y aura de la danse - il y aura une belle scénographie - mais chuuuut on ne révèle pas tout.

A découvrir : au Théâtre Saint-Michel (Bruxelles) le 11 novembre et au Forum (Liège) le 21 novembre.