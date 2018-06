"Il faut que je vous raconte"... Danièle Gilbert se livre !

Danièle Gilbert était avec nous ce matin pour présenter son livre Il faut que je vous raconte…

Danièle Gilbert a été " la " star du petit écran dans les années 70. Son émission culte, Midi première, accompagnait le public à l’heure de midi, souvent en direct depuis une région de France. Elle a rencontré toutes les stars de l’époque : Claude François, Brassens, Delon, Bardot, Gainsbourg et cie.

Virée lors de l’accès au pouvoir de François Mitterand, elle s’est ensuite tournée vers le théâtre.

Danièle Gilbert revient dans ce livre sur son aventure télé et nous raconte comment le petit écran est entré dans sa vie.

En télé... "On était plus libre à l'époque où je faisais mon émission qu'aujourd'hui" !

"Il faut que je vous raconte"... J'ai beaucoup hésité à faire ce livre mais j'ai rencontré un jeune éditeur qui n'a pas vécu les mêmes choses que moi et ça, ça m'a décidé ! C'est un échange.

Je parle des personnes que j'ai rencontrées - les morts et vivants. J'ai livré quelques secrets personnels mais aussi je préfère parler des autres que de moi. Je suis à a fois dans l'époque actuelle et dans les années 70-80. Finalement ce qui est dommage aujourd'hui c'est qu'on a un peu occulter les choses bien d'avant ! Aujourd'hui tout est formaté - tout est verrouillé. Ce qui est intéressant pourtant ce sont les êtres humains et à la télé c'est réduit à rien.

J'ai un petit faible pour les feuilletons - on voyage au fil des régions, au fil d'environnements différents.

Je voulais être professeur d'allemand au départ - ce sont les gens qui m'ont choisi, c'est le destin.