Laurent Otten, 59 ans, de Mortroux, en région liégeoise, est taupier.

; - © Tous droits réservés

Ancien professionnel dans le monde du rugby (il a été joueur au niveau national mais aussi président de la Ligue francophone), il a fait de la capture de la taupe un métier. " Mes parents avaient une ferme et j’ai appris, dès l’âge de 8 ou 9 ans, avec le taupier qui venait régulièrement chez nous. " Depuis, il n’a cessé de chasser le petit mammifère fouisseur.

" J’ai dû en attraper entre 20 et 30.000 sur toute ma vie ", confie-t-il.

Ces temps-ci, son activité bat son plein avec le retour des taupes dans nos jardins. " Il y a des taupes toute l’année mais c’est vrai qu’il y en a plus entre la mi-septembre et la mi-avril, au moment où, avec la rigueur de l’hiver, les vers et les larves dont ce petit mammifère se nourrit descendent plus bas dans la terre. La taupe doit donc descendre pour s’alimenter ".