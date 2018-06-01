Et voici un petit fantasme narcissique de notre Jean-Luc Fonck qui vénère sa charpente - qui transcende son corps. "I love my body" ... j'aime mon corrr, je l'adorrr ! et pour every-body c'est tout pareil, ce défi du vendredi on l'adorrr aussi.
I LOVE MY BODY
TOUS LES JOURS JE ME LEVE
JE ME REGARDE DANS LA GLACE
CA RESSEMBLE A UN REVE
C’EST LOIN D’ETRE DEGUEULASSE
JE SAVAIS DEJA QUE MON BODY ETAIT EXTRA
MAIS PAR SERENDIPITE J’AI DECOUVERT QUE C’ETAIT MIEUX QUE CA
MA CHIENNE LUNA M’A TOUJOURS DIT QUE LA PERFECTION N’EXISTAIT PAS
MAINTENANT JE SAIS QU’ELLE M’A MENTI
QUAND JE VOIS CE QUE JE VOIS
C’EST PLUS " AAAAH " QUE L’ECLAIR
C’EST PLUS " OOOH " QUE L’ ORAGE
JE SUIS COMME UN CALENDRIER PIRELLI
MAIS AVEC MOI TOUS LES MOIS
I LOVE MY BODY
I LOVE ME
I LOVE MY BODY
J’AIME MON CORRR
JE L’ADORRR
MES JOLIS DOIGTS SONT DE PETITS NOUGATS
MES PETITES MAINS SONT DOUCES COMME DU MASSEPAIN
MES BRAS SONT DES SMARTIES ET PUIS…
IL Y A MON KINDER SURPRISE
J’AI UNE EPAULE CENT WAFERS ET L’AUTRE MELOCAKE
DANS LE BAS DE MON DOS, IL Y A DES MASHMALLOWS
J’AIME MES OREILLES ON DIRAIT DES CARAMELS
MON CORPS EST UN FOODTRUCK MON CORPS EST UN BOLLEWINKEL
I LOVE MY BODY
I LOVE ME
I LOVE MY BODY
J’AIME MON CORRR
JE L’ADORRR
JE PASSE MON TEMPS A FAIRE DES SELFIES
MAIS JE NE LES PARTAGE PAS, CA ENTRAINE TROP DE JALOUSIES
TOUT LE MONDE CROIT QUE MON CORPS A ETE RETOUCHE
ALORS QUE MOI JE SAIS, QU’A PART MOI, PERSONNE N’Y A MEME TOUCHE
I LOVE MY BODY
I LOVE ME
I LOVE MY BODY
C’EST MON CORRR
JE L’ADORRR