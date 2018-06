Et voici un petit fantasme narcissique de notre Jean-Luc Fonck qui vénère sa charpente - qui transcende son corps. "I love my body" ... j'aime mon corrr, je l'adorrr ! et pour every-body c'est tout pareil, ce défi du vendredi on l'adorrr aussi.

I LOVE MY BODY

TOUS LES JOURS JE ME LEVE

JE ME REGARDE DANS LA GLACE

CA RESSEMBLE A UN REVE

C’EST LOIN D’ETRE DEGUEULASSE

JE SAVAIS DEJA QUE MON BODY ETAIT EXTRA

MAIS PAR SERENDIPITE J’AI DECOUVERT QUE C’ETAIT MIEUX QUE CA

MA CHIENNE LUNA M’A TOUJOURS DIT QUE LA PERFECTION N’EXISTAIT PAS

MAINTENANT JE SAIS QU’ELLE M’A MENTI

QUAND JE VOIS CE QUE JE VOIS

C’EST PLUS " AAAAH " QUE L’ECLAIR

C’EST PLUS " OOOH " QUE L’ ORAGE

JE SUIS COMME UN CALENDRIER PIRELLI

MAIS AVEC MOI TOUS LES MOIS

I LOVE MY BODY

I LOVE ME

I LOVE MY BODY

J’AIME MON CORRR

JE L’ADORRR

MES JOLIS DOIGTS SONT DE PETITS NOUGATS

MES PETITES MAINS SONT DOUCES COMME DU MASSEPAIN

MES BRAS SONT DES SMARTIES ET PUIS…

IL Y A MON KINDER SURPRISE

J’AI UNE EPAULE CENT WAFERS ET L’AUTRE MELOCAKE

DANS LE BAS DE MON DOS, IL Y A DES MASHMALLOWS

J’AIME MES OREILLES ON DIRAIT DES CARAMELS

MON CORPS EST UN FOODTRUCK MON CORPS EST UN BOLLEWINKEL

I LOVE MY BODY

I LOVE ME

I LOVE MY BODY

J’AIME MON CORRR

JE L’ADORRR

JE PASSE MON TEMPS A FAIRE DES SELFIES

MAIS JE NE LES PARTAGE PAS, CA ENTRAINE TROP DE JALOUSIES

TOUT LE MONDE CROIT QUE MON CORPS A ETE RETOUCHE

ALORS QUE MOI JE SAIS, QU’A PART MOI, PERSONNE N’Y A MEME TOUCHE

I LOVE MY BODY

I LOVE ME

I LOVE MY BODY

C’EST MON CORRR

JE L’ADORRR