Hypersensoriel... Messmer réveillera tout nos sens !

L’hypnotiseur québécois Messmer était avec nous pour nous présenter son nouveau spectacle Hypersensoriel.

Considéré comme LA référence en matière d’hypnose et de magnétisme, Messmer est de retour avec un tout nouveau spectacle où il met vos cinq sens à rude épreuve. L’objectif ? Révéler les secrets de vos sens, leur pouvoir et vous faire découvrir le sixième sens qui sommeille en vous !

Spectacle interactif, Hypersensoriel mélange la technologie et la réalité virtuelle pour prouver, une fois de plus, la force incroyable de notre subconscient.

C'est pas truqué ?

"Ca fait trente ans que je fais ça - imaginez si j'avais organisé tout cela - les gens n'y croient pas au début puis ils en sont plus qu'étonnés eux-mêmes" - c'est "véridique"

Un spectacle se fait toujours sans filet. Et c'est à chaque fois un défi car je ne sais pas si les personnes vont me donner ce qui va porter le spectacle véritablement. Certains dorment et s'y plaisent tellement en cet état qu'ils sont difficiles à réveiller ! L'humour doit aussi s'inviter dans le show et c'est tributaire de la réactivité des gens .. Un défi de chaque instant - de chaque spectacle.

Le record en vue est celui d'hypnotiser 1000 personnes en même temps en moins de 5 minutes !

Le 8 décembre à LIÈGE – Forum.

Le 6 janvier à CHARLEROI – RTL Spiroudome.

Le 30 janvier à BRUXELLES – Cirque Royal.

Le 12 juin à MARCHE-EN-FAMENNE – Wex.