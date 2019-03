Huile de Ricin et Amande douce...atout Coeur réussi !

Nous voulons une petite barbe...

; - © Tous droits réservés

L’huile de ricin est une huile végétale aux nombreuses vertus.

Que ce soit pour le cuir chevelu ou la barbe, son utilisation permet de fortifier et nourrir la peau et les poils en profondeur. Les sérums booster à base d’huile de ricin contiennent un condensé d’huiles végétales : huile de baobab, de jojoba et huile d’amande douce entre autres issues de l’agriculture biologique. Le sérum booster à l'huile de ricin vous fournira tous les bienfaits indispensables à l’entretien de votre barbe. Appliquez quelques gouttes de notre soins à barbe au parfum envoutant, et votre barbe retrouvera le volume et l’épaisseur tant recherchés !