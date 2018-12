Hockey... Nous sommes Champions du monde !

Ce fut un jour historique ...

Les Red Lions ont décroché la médaille d'or à la Coupe du monde de hockey, dimanche au Kalinga Stadium de Bhubaneswar en Inde. En finale pour le titre mondial, la Belgique, 3e nation mondiale, a battu 3-2 les Pays-Bas, classés 4e à la FIH, au terme d'une séance de shoot-outs digne des meilleurs thrillers. Au repos et à la fin du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité 0-0. Pour la première fois de l'histoire du sport belge, une discipline collective est championne du monde.

"Ils ont vaincu le fameux signe Indien" - chapeau à eux, c'est la consécration d'une longue histoire qui s'est mise en route.

- Pour Anderlecht la situation est transitoire - Il n'est plus d'entraîneur - Les résultats étaient assez mauvais dernièrement et donc on le pressentait, le couperet est tombé !

- Fanny Lecluyse a décroché la médaille de bronze du 200m brasse, dimanche, aux Mondiaux de natation en petit bassin (25 mètres) à Hangzhou, en Chine. La Mouscronnoise, 26 ans, a nagé en 2:18.85, le deuxième chrono de sa carrière après son record de Belgique de 2:18.49, réalisé le 6 décembre 2015 à Netanya. La victoire est revenue à l'Américaine Annie Lazor (2:18.32) devant sa compatriote Bethany Galat (2:18.62).