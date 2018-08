Hey Baby...Typh Barrow est la nouvelle coach pour cette 8ème saison The Voice !

Roulement de tambours... Voici celle qui prendra place en ce fauteuil occupé par BJ Scott 7 années durant... Typh Barrow !

Une 8ème saison sans BJ - avec Typh - une nouvelle coach de charme et de talent aussi ...

"Ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe des coachs - j'étais surprise et flattée. La production m'a contactée - c'est donc tombé sur moi et non ça fait pas mal ! Rire... Je suis très honorée. J'ai hésité, je me suis posé certaines questions et notamment pour goupiller l'agenda avec les dates de concert mais c'est une aventure humaine si incroyable, j'ai accepté.

Ce sont de belles rencontres, un très beau partage musical et humain. Je suis quelqu'un de très entier et donc Je m'attache très vite - j'appréhende pour ça du coup aussi - ça va pas être facile de choisir entre tous ces talents avec lesquels je vais forcement nouer un lien !

Je ne remplace pas BJ, elle fait un break pour s'adonner à ses projets et puis BJ reste BJ.

Elle m'a dit un truc genre : "Vas-y ma fiiillle - Go girl - avec les melons dans le froc,..."

Je pense que je serai un coach proche de ses talents, à l'écoute et accompagnante mais aussi exigeante. Des talents sont là pour lancer leur carrière, je suis là pour les pousser à se dépasser, pour les sortir de leur zone de confort.

Matthew, Vitaa, Slimane et Typh Barrow... Voici l'équipe au complet pour cette nouvelle saison de The Voice Belgique.