Le 8/9

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

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Heureusement qu'il y a Claire...

Et oui c'est vendredi et qui dit vendredi, dit ... le Défi. Un live de Ouf, un live au goût de petit dernier de la saison pour reprendre les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine avant de partir sous des airs ... de vacances ... bien méritées ! (Cerisaie, badaboum, match & chance)

 

HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE

 

ALORS QUE J’EMBALLAIS MON  - CADDIE

DANS UN EMBALLAGE  - CADEAU

J’AI RENCONTRE UNE -  FI-FILLE

AVEC TOUT C’QUI FAUT OU - C’QUI FAUT

ELLE M’A DIT QU’ELLE S’APPELAIT  - MADDY

EN TOUS CAS  C’EST CE QU’ELLE - M’A DIT

ALORS NI UNE NI DEUX J’AI DIT A  - MADDY

VIENS DANS LA CERISAIE MANGER UN - MC DO

 

ELLE A UNE SOEUR QUI S’APPELLE  - MARIE

QUI VIENT DE PERDRE SON - MARI

EN PERDANT BET’MENT UN  - PARI

AVEC SA PETITE COUSINE - CARO

MADDY ET MARIE SONT - METISSES

LEURS PARENTS VIENNENT D’AILLEURS - D’AILLEURS

LA MERE DE CHINE , LE PERE DE GAND

LA TANTE DE CAMPING ET LE COUSIN - PETER

 

HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE

QUI GARDE LES IDEES CLAIRES

ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA

KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS

 

LE GRAND-PAPY GAY QUI S’APPELLE GUI

A FRICOTE AVEC UN CERTAIN - MEIHDI

QUI ETAIT BARMAN A MAL- MEDY

RIEN A VOIR AVEC L’EUPEN D’AUS - TRALIE

OU LORS D’UN MATCH IL CONNUT UNE - DENISE

QUI ETAIT DENISWOMAN SUR LA COUPE - DAVIS

ENCORE UNE CHANC’ CA N’A  DURE QU’ - UNE NUIT

BADABOUM LE LENDEMAIN C’ETAIT - FANNY

 

COMME DISAIT TOUJOURS LE TONTON EDDY

CE QUI EST FAIT EST FAIT CE QUI EST DIT EST DIT

A SES NEVEUX  JEAN-PIERRE , JEAN-MARC ET JEAN-PAUL

QUI PRENAIENT LE METRO DE PAUL POUR LA METROPOLE

SANS OUBLIER SON DEMI-FRERE JEAN

QUI A N’AIME QU’A MOITIE LES JEAN

NI LA FILLE AINEE DE LA VOISINE QUI S’APPELLE NADINE

NADINE MY NAME

 

HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE

QUI GARDE LES IDEES CLAIRES

ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA

KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS

 

JE NE PARLERAI PAS DE MARIE-CHRISTINE

QUI A FETE SES SEIZE ANS DANS LA CHAPELLE SIXTINE

AVEC JEAN-PAUL DEUX ET JEAN VINGT-TROIS

JEAN-PAUL BELMONDO ET LE PAPE FRANCOIS

ILS ONT FAIT DES PHOTOS ILS ONT FAIT DES POLAS

MAIS CES POLAS C’EST VERA QUI LES AS

C’EST VERO QUI L’A DIT ON LES VERRA PAS

SI LOUISE QUI LES AVAIENT EUS

ON LES AURAIT VUS

 

HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE

QUI GARDE LES IDEES CLAIRES

ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA

KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS

 

HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE

QUI GARDE LES IDEES CLAIRES

ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA

KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS

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