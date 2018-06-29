Et oui c'est vendredi et qui dit vendredi, dit ... le Défi. Un live de Ouf, un live au goût de petit dernier de la saison pour reprendre les 4 mots proposés par les auditeurs cette semaine avant de partir sous des airs ... de vacances ... bien méritées ! (Cerisaie, badaboum, match & chance)
HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE
ALORS QUE J’EMBALLAIS MON - CADDIE
DANS UN EMBALLAGE - CADEAU
J’AI RENCONTRE UNE - FI-FILLE
AVEC TOUT C’QUI FAUT OU - C’QUI FAUT
ELLE M’A DIT QU’ELLE S’APPELAIT - MADDY
EN TOUS CAS C’EST CE QU’ELLE - M’A DIT
ALORS NI UNE NI DEUX J’AI DIT A - MADDY
VIENS DANS LA CERISAIE MANGER UN - MC DO
ELLE A UNE SOEUR QUI S’APPELLE - MARIE
QUI VIENT DE PERDRE SON - MARI
EN PERDANT BET’MENT UN - PARI
AVEC SA PETITE COUSINE - CARO
MADDY ET MARIE SONT - METISSES
LEURS PARENTS VIENNENT D’AILLEURS - D’AILLEURS
LA MERE DE CHINE , LE PERE DE GAND
LA TANTE DE CAMPING ET LE COUSIN - PETER
HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE
QUI GARDE LES IDEES CLAIRES
ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA
KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS
LE GRAND-PAPY GAY QUI S’APPELLE GUI
A FRICOTE AVEC UN CERTAIN - MEIHDI
QUI ETAIT BARMAN A MAL- MEDY
RIEN A VOIR AVEC L’EUPEN D’AUS - TRALIE
OU LORS D’UN MATCH IL CONNUT UNE - DENISE
QUI ETAIT DENISWOMAN SUR LA COUPE - DAVIS
ENCORE UNE CHANC’ CA N’A DURE QU’ - UNE NUIT
BADABOUM LE LENDEMAIN C’ETAIT - FANNY
COMME DISAIT TOUJOURS LE TONTON EDDY
CE QUI EST FAIT EST FAIT CE QUI EST DIT EST DIT
A SES NEVEUX JEAN-PIERRE , JEAN-MARC ET JEAN-PAUL
QUI PRENAIENT LE METRO DE PAUL POUR LA METROPOLE
SANS OUBLIER SON DEMI-FRERE JEAN
QUI A N’AIME QU’A MOITIE LES JEAN
NI LA FILLE AINEE DE LA VOISINE QUI S’APPELLE NADINE
NADINE MY NAME
HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE
QUI GARDE LES IDEES CLAIRES
ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA
KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS
JE NE PARLERAI PAS DE MARIE-CHRISTINE
QUI A FETE SES SEIZE ANS DANS LA CHAPELLE SIXTINE
AVEC JEAN-PAUL DEUX ET JEAN VINGT-TROIS
JEAN-PAUL BELMONDO ET LE PAPE FRANCOIS
ILS ONT FAIT DES PHOTOS ILS ONT FAIT DES POLAS
MAIS CES POLAS C’EST VERA QUI LES AS
C’EST VERO QUI L’A DIT ON LES VERRA PAS
SI LOUISE QUI LES AVAIENT EUS
ON LES AURAIT VUS
HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE
QUI GARDE LES IDEES CLAIRES
ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA
KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS
HEUREUSEMENT QU’IL Y A CLAIRE
QUI GARDE LES IDEES CLAIRES
ET QU’A LA CUISINE IL Y A KATIANA
KATIANA POUR DEUX Y’EN A POUR TROIS