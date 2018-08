Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- La DH : "Ecoles cherchent d'urgence Directeurs et professeurs !" ... 150 postes sont à pourvoir .

- La Capitale : "Helmut Lotti veut conquérir le monde" - le chanteur veut relancer sa carrière internationale - Il sort ici un single "My girl" qui annonce le prochain album annoncé pour septembre. Et dans la foulée, des concerts pour la fin d'année. Helmut est donc bel et bien de retour !

- La Libre : "Le retour des baleines à New York".... Les efforts collectifs furent payants - une belle victoire, une belle histoire plus vraie que nature !

Et au coeur de votre quotidien...

- "Offrez-vous l'airbus de Gilly sur Immoweb !" ... Ce monstre sacré de la région de Charleroi s'est décliné en resto, en discothèque, en bar... Il attend preneur pour la modique somme de 100 000 euros. Plus 80 000 euros pour le démontage, plus 50 000 euros pour le transport. Et sans oublier le permis de poser un tel engin sur votre terrain.