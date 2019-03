Hector Langevin, de Demain nous appartient : "Bart est devenu mon meilleur pote"

L’acteur français Hector Langevin était l'invité du 8/9 ce matin pour son rôle dans la série télévisée Demain nous appartient

Demain nous appartient se déroule dans la ville de Sète et a été lancée il y a plus d’un an.

Au casting : Ingrid Chauvin, Lorie, Alexandre Brasseur et… Hector Langevin qui y interprète le rôle de Bart.

Tout lui est déjà arrivé depuis la création de la série : sa mère n’était pas sa mère, il a retrouvé sa vraie mère, il a fait partie des opposants végans à la ferme d’élevage qui devait être bâtie, il a plaqué sa copine et est tombé amoureux d’un délinquant avec lequel il a participé à un casse.

Mais que pourrait encore lui réserver la série ? A découvrir tout à l’heure sur la Une.