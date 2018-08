Hazard plus populaire que JCVD sur les Réseaux Sociaux !

Petit détour par la librairie ce matin avec Cyril qui épingle pour nous quelques faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- Sud Presse : "Hazard plus populaire que JCVD" Eden aurait explosé JCVD avec plus de 30 Millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux.

- L'Avenir : "les plantes sans armes face à la chaleur"... la canicule dévaste nos jardin et c'est sans appel !

- La Libre : " Les chances de médailles Belges à l'athlétisme" ...

Et au coeur de votre quotiden...

- "246 villages wallons, l'eau passe directement de l’égout au ruisseau" Et oui, avec la chaleur il y a des points noirs qui se dégagent et les odeurs qui viennent avec ! Il n'est pas de stations d'épuration dans ces quelques villages - Il faut investir près de 400 Millions d' Euros pour résoudre le problème. C'était le petit coin fraîcheur de l'actu du jour !

- "Le + grand studio sous-marin est Belge" - C'est à Vivloorde - un bassin de 1250 m2 est prévu pour les tournages avenir. Un studio pour insérer des images de synthèses - Un espace qui peut simuler des eaux troubles, des situations plus vraies que nature, et c'est Belge !

- "Quand les avions n'auront plus de hublot"... Et oui bientôt fini mais pourquoi les supprimer ? Pour un gain de poids, pour alléger le vol - Ils seraient remplacés par des écrans.

- "L'amour au centime près" Une appli permet de gérer vos dépenses au centime près, à chacun sa bourse mais ... Quand on aime, on ne compte pas non ?