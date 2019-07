Haut les filles, le coup de coeur ciné de cette semaine !

"Haut les filles" (bande annonce), avec Jeanne Added, Vanessa Paradis, Brigitte Fontaine -... C documentaire de François Armanet sort en salles le 3 juillet 2019. Jeanne Added, Jenny Beth, Lou Doillon, Brigitte Fontaine, Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy, Imany, Camélia Jordana, Elli Medeiros et Vanessa Paradis : c’est le casting de “Haut les filles”, un documentaire réalisé par François Armanet et co-écrit par Bayon. A travers leur parcours, ces dix chanteuses emblématiques racontent soixante ans de rock français et, plus particulièrement, comment les femmes ont peu à peu conquis ce milieu hyper-masculin pour le réinventer. “Haut les filles”, présenté en sélection officielle au festival de Cannes 2019, sort en salles le 3 juillet. Découvrez sa bande-annonce, en exclusivité pour telerama.fr