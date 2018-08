Haroun... de l'humour acide, noir et pince-sans-rire à profusion ! (Best of)

Haroun était avec dans le 8/9 il y a peu pour nous présenter son tout premier one-man-show.

L’humoriste français Haroun à l’allure d’un cadre dynamique calmement posé derrière son micro, mais c’est pour mieux surprendre le public et le faire rire. Loin des codes du one man show, le jeune homme impose son style de premier de classe. Son humour acide, noir et pince- sans-rire, touche à tout : racisme, politique, religion, terrorisme ou encore écologie...

Aujourd'hui la tendance c'est de bouger partout mais lui 30 cm suffisent. On ne parasite pas les textes, tout est là sur ces 30 cm carrés.

"Je n'ai pas une tête d'humoriste" mais c'est quoi une tête d'humoriste en fait ? "On ne dirait pas que t'es drôle" et en fait dans la vie je ne suis pas un bout en train. Il faut du sérieux à la base pour que les textes soient justes" expliquait-il ce matin. Avant Haroun faisait du Hip hop... Beh là non plus il n'a pas la tête de l'emploi. Vraiment bizarre.

"Il y a toujours une référence à la ville dans laquelle je fais mon spectacle."

La particularité d'Haroun, c'est d'intégrer des références à la ville dans laquelle il joue son spectacle. Chaque ville aura son clin d'oeil. Cette particularité est très appréciée mais elle demande beaucoup de travail à Haroun. Il s'inspire beaucoup de l'actualité de la ville dans laquelle il se trouve du coup il écrit parfois ces lignes en dernières minute! C'est donc du tout chaud, tout frais !

Mauvaise expérience télé

Haroun garde une mauvaise expérience de la télé. Ce style n'est pas le sien. Lui il aime jouer sur les silences, les hésitations, or en télévision, les silences sont coupés au montage. Il estime que ce n'est donc pas compatible à son humour. "Je n'ai pas envie de changer ma manière d'écrire pour me caler dans la TV, ou dans des émissions culturelles avec une ouverture à l'humour." Par contre, les réseaux sociaux se prêtent davantage à son ton.Cyril lui pose quand même cette question: "Et en l'absence de Jérôme, vous ne seriez pas client pour le 8/9 ?" Affaire à suivre !!

Offrez-vous une belle tranche de rire avec Haroun - A Waterloo (Grand Chapiteau - festival Waterlol) le 14 septembre.