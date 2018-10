Halloween à la Grotte de Comblain ... C'est 600 mètres de joyeuses frayeurs pour la Toussaint !

On pourra aussi visiter exceptionnellement, le 31 octobre, le Centre de la Chauve-Souris (juste à côté et, qui d’habitude, n’est ouvert qu’aux groupes). On y rétablit la vérité sur ces animaux dont on a peur: non, ils ne s’accrochent pas à vos cheveux, non, les chauves-souris (en tout cas de Wallonie) ne sucent pas le sang (il existe des chauves-souris vampires, mais elles sont en Amérique latine) et elles sont utiles: mangent chacune 3000 insectes/nuit.