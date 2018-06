Gueule d'ange... Une Marion Cotillard des plus bouleversante !

Gueule d' Ange est le coup de coeur ciné de la semaine avec une Marion Cotillard plus bouleversante que jamais...

On est de suite moins enjoué pour cette sortie. Les premiers Becassine datent de 1905 ! Le réalisateur tente une relecture mais c'est un mythe qui prend un peu la poussière. C'est une adaptation moderne mais hybride. Becassine n'a pas la lumière à tous les étages, ça fait partie du personnage, c'est un peu surjoué, c'est très théâtral ,elle parle d'une façon qu'on ne parle plus... Il faut accompagner les enfants dans cette relecture de Becassine!

Un film pour enfant de Karla Von Bengston avec Maïa Dory, Esteban Oertli, Valérie Muzzi. Une petite fille de 10 ans se rêve enquêtrice policière. Rêve et réalité vont s'entremêler. Un chouette film d'animation pour les 8-10 ans. Coup de chapeau au distributeur Liégeois qui a fait un gros boulot pour hisser cette production sur la toile.

Gueule d'ange...

Avec Marion Cotillard qui est bouleversante dans ce rôle d'une mère qui abandonne sa fille. Une Marion très convaincante face à cette question : peut-on abandonner ses enfants et les aimer quand même et inversement peuvent-ils nous aimer même si on les abandonne ?

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même. Avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Stéphane Rideau Réalisé par Vanessa Filho.