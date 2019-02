Guérir sa peur de l'avion en quelques heures !

“ L’aviophobie , c’est un grand sac dans lequel on met des millions de peurs toutes différentes parce qu’elles naissent de votre expérience, de votre personnalité, même si elles portent les mêmes étiquettes globales” : la peur du crash, la claustrophobie (espaces clos), l’acrophobie (hauteurs), l’agoraphobie (foule/endroits non-familiers), la misophonie (germes), l’astraphobia (tempêtes), la phobie sociale (comme manger en public) et l’emetophobia (vomissements),…

Et pourtant, il suffit de quelques heures pour pouvoir retrouver la sérénité par rapport à un trajet en avion. C’est ce que nous a expliqué Pierre Van Malleghem, fondateur et manager de Brussels Flight Simulators à Zaventem, une société qui a mis sur pied une méthode personnalisée et individuelle pour surmonter sa peur de l’avion.

"Les ronds-points sont trop dangereux pour Touring"

Les chiffres en attestent, ce sont dans les ronds-points que se produisent le moins d’accidents avec lésions corporelles. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas d’accidents. Selon Vias, en 2017, il y a eu 1.028 accidents (et 1.194 blessés) avec lésions corporelles dans des ronds-points en Belgique. Ce qui ne représente que 2,6 % de l’ensemble des accidents. On a aussi déploré 13 tués dans des ronds-points, soit 2,2 % des accidents mortels. C’est sur section (78 %) et dans les carrefours (19 %) qu’on dénombre le plus de morts.