Gros coup d'éclat sur le Baudet'stival !

Tous les charmes de l'été semblent réunis ... Chaleur, soleil, musique, artistes de tout grand talent, ... Ce sera plein soleil sur cette nouvelle édition du Baudet'stival.

Mathieu Rossignol, l'organisateur nous plonge au coeur de cet événement et nous dévoile tous les ingrédients qui nous feront fondre juste comme il faut ... L'été sera chaud, l'été sera show !

Ce sera la 7ème édition pour ce festival qui propose une affiche de dingue. Le site est très familial, situé en plein coeur de Bertrix, on s'y plait, l'accueil y est particulièrement chaleureux.

Calogero, Louane, Loic Nottet, ... Henry PFR, Cali, Delta - le duo qu'on adore, ... Du tout haut niveau pour cette affiche d'exception. Le succès est bel et bien là et il devient de plus en plus facile de faire venir de grands noms nous révèle Mathieu. La scène belge attire de plus en plus de monde, il est un réel savoir-faire national. C'est le seul festival a accueillir autant de têtes d'affiche.

Les artistes se sentent tellement bien accueilli chez nous qu'ils n'hésitent pas à revenir !

http://www.baudetstival.be/

(Emissions spéciales sur Viva le vendredi 6 après-midi, samedi 7 et dimanche 8 en soirée – avec Bruno Tummers)