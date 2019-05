Grillmasters, la nouvelle émission culinaire présentée par la cheffe cuisinière belge Sofie Dumont

Les deux Chefs Sofie Dumont et Benjamin Laborie accompagneront et jugeront les candidats dans cette compétition.

C'est à trente duos que les chefs, Sofie Dumont et Benjamin Laborie, ont donné rendez-vous pour cette première épreuve de Grillmasters.

; - © stockphoto mania - Shutterstock / stockphoto mania

Trente duos qui vont planter leur décor et donner le meilleur d'eux-mêmes pour présenter à nos chefs leur spécialité au barbecue.

Trente duos mais seuls huit seront sélectionnés pour continuer l'aventure.

Ils sont frères, ils sont en couple, elles sont collègues, ils sont amis d'enfance, ils sont cousins, ... tous vont passer sur le grill et vont devoir se battre pour convaincre nos chefs aux palais bien affûtés.

Parmi eux, Chloé a 11 ans et a tout d'une grande, elle a convaincu son papa de relever le défi. Juliette et Thibaud ont pris le parti de mettre un peu de leur amour dans leur préparation. Lina et César ont été inspirés par leurs origines indienne, africaine et argentine. Benoît et son beau-fils, Sylvain vivent une aventure loin des nanas. Les Sardes Demetrio et Guillaume tente de transmettre leur passion pour la cuisine. Philippe et Benjamin sont venus avec leur drôle d'engin de cuisson. Béatrice et Vanessa ont tenté la séduction en faisant de l'humour.

Lesquels d'entre eux, ou des autres, proposeront les plats les plus gourmands, les mieux présentés, les plus adaptés à la saison ou encore avec une touche d'originalité et convaincront les chefs qu'ils doivent continuer l'aventure et peuvent devenir les maîtres du feu?

Rendez-vous ce soir à 20h10 sur la Une pour le premier épisode de Grillmasters.