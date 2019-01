Green Book, un condensé d'humanité et de générosité

Nommé 5 fois aux Oscar, Green Book sera peut-être élu film de l’année à Hollywood dans quelques semaines.

Green Book, c'est le titre d’un livre écrit en 1936 et utilisé jusque dans les années 60 par l'Américain Victor Hugo Green qui indiquait aux vacanciers noirs dans quels hôtels les blancs les autorisaient à descendre, dans quels restaurants les noirs étaient acceptés.

C’est une magnifique historie de tolérance et de fraternité, dans l'Amérique ségrégationniste des années 60. L’amitié improbable entre un pianiste noir, hyper raffiné, et son chauffeur, plutôt beauf. Un condensé d’humanité et de générosité.

L’écriture est très fine et les dialogues font mouche. C’est très drôle et très émouvant. Alors évidemment, ce sont des bons sentiments tous simples, mais Green Book n’est jamais moralisateur ni lourd. Il dénonce le racisme ordinaire et les préjugés sociaux et ça, en pleine époque Trump, c’est parfait.

En prime : Viggo Mortensen est incroyable dans le rôle du chauffeur raciste et inculte, l’Oscar lui tend les bras...