Grandgeorge nous offre son nouveau titre en Live...

Grandgeorge pour son nouveau single Sunny anyway.

Ce français installé à Bruxelles avait troqué son costume d'ingénieur pour devenir chanteur en 2015 ! Son tube "So fine" extrait de son premier album "So logical" avait inondé les radios pendant tout l'été 2016.

Aujourd'hui il nous prouve qu'il n'était pas l'artiste d'un album et confirme son intention de poursuivre dans la chanson. Il revient avec un nouveau single intitulé "Sunny Anyway", un titre positif et entêtant taillé pour l'été qui s'annonce ! Un titre dans la mouvance actuelle... Fini le côté acoustique et bienvenu aux nouvelles sonorités. Un titre qui mélange des sonorités pop, afro et électro. Toutefois c'est dans une version guitare-voix qu'il nous l'a présenté ce matin dans le 8/9...

En concert le 21 juillet aux Francos de Spa (date exclusive en festival cet été).