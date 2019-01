Grandgeorge nommé aux D6bels Music Awards

Grandgeorge était l'invité dans le 08/09 ce matin pour évoquer la soirée des D6bels Music Awards.

Peu importe le grand gagnant, c'est dans un état d'esprit d'équipe que Grangeorge se prépare a monter sur scène.

Nous sommes là avant tout pour la musique

A quelques heures de la remise des prix, Grandgeorge nous propose un moment en acoustique dans le 8/9, un extrait de ces deux derniers singles : Sunny anyway et I’ll be trying. La musique belge est à l’honneur ce matin sur Viva et ce soir sur la Deux !

Les D6bels Music Awards, c’est l’événement musical de l’année organisé par la RTBF qui réunit sur scène les plus grands artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Parmi les nommés de cette 4ème édition : Angèle, Alice on the Roof, Mustii, Typh Barrow, Kid Noize, Henri PFR, Lost Frequencies, Grandgeorge…

Qui se verra attribuer le prix du meilleur album, de la meilleure chanson française ou encore du plus grand hit de l’année ?

Les D6bels Music Awards, présenté par Joëlle Scoriels, c'est ce soir sur la Deux dès 20h10.

