Le mochi est une pâtisserie japonaise dégustée dans le monde entier, notamment en période Nouvel An.

Il est constitué de riz gluant plat ou en boule quelquefois aromatisée ou garnie en son centre. C'est la pâtisserie gourmande typique du pays du soleil levant.

Il est généralement fourré avec du anko, la pâte de haricot azuki sucré.

Les mochis sont produits en faisant cuire à la vapeur un riz spécial, le mochigome, une variété de riz gluant spécial pâtisserie. Ce riz est ensuite pilé jusqu'à devenir une pâte blanche et collante.

Grande tendance du moment, le mochi est utilisé pour fabriquer… des donuts ! Les mochi donuts sont des gourmandises en forme de bracelet, comme un donut standard, mais fabriqués à partir de plusieurs mochis, plusieurs boules de gâteaux, chacune fourrées. Double joie gustative.

Le plus, ce n’est pas frit mais cuit au four, donc moins gras, toutes proportions gardées évidemment. Rien ne vous empêche de les faire maison, sans garniture intérieure pour la facilité ou en full option, puis de poser les boules côte à côte sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé pour obtenir vos propres friandises asiatiques version home made.

Sur pinterest et instagram, vous en trouvez de toutes les sortes et de toutes les couleurs, souvent recouverts d’un glaçage brillant et avec une préférence pour le sucré salé. Par exemple, vous allez trouver des mochi donuts fourrés avec une garniture au bacon et un glaçage au sirop d’érable. Un vrai mix de cultures.