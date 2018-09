Give me the reason : une perle musicale en guitare-voix signée Sam Bosman ... Et c'est cadeau !

Le chanteur belge Sam Bosman était avec nous ce matin pour nous présenter son single Give me the reason qu’il nous interprète ce matin en guitare-voix.

On a découvert Sam Bosman dans la saison 2 de The Voice Belgique.

Après avoir été le chanteur d'un groupe de covers pendant 6 ans, il se lance alors en solo et accouche d'un premier single pop-rock intitulé Give me the reason.

On a réduit le nom "Sam Bosman"- c'est plus vendeur.

Give me the reason annonce un album pour tout prochainement ? On espère sortir l'album avant la fin 2019 - On bosse avec un guitariste de The voice aussi. C'est une histoire d'amitié qui continue avec la concrétisation de cet album.

Un album pour 2019 et donc il faudra attendre encore un peu, beaucoup pour des dates concerts !

Mais voici déjà cette petite perle musicale en guitare-voix - un titre très prometteur qui nous donne toutes les raisons de patienter ! Give me the reason... C'est cadeau !