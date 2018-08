Gérémy Crédeville fait le show et c'est juste "Parfait"... Et encore je suis modeste !

Gérémy Credeville était avec nous ce matin pour nous présenter son 1er one-man-show : Parfait (et encore je suis modeste).

Vous ne lui trouvez pas une petite ressemblance avec Johnny ? Ou celui du mentalist non ? ... Simon Baker ? Bon il est plutôt beau gosse déjà et ça - on aime bien !

Gérémy est un humoriste qui nous vient du Nord de la France.

Il ne se la pète pas dans la vraie vie, enfin pas tant que ça ! Il est juste Parfait et en plus modeste...

Il se moque un peu de la France, des clichés dans ch'Nord... Et il appuie à merveille dessus. Des blagues , des clichés... Tout pour nous décrocher le sourire.

Pour lui, tout a démarré lors d'un mariage... Il y fait un discours humoristique - ce fut un succès et le voilà inscrit dans la foulée à un concours d'humour, le tour était joué. Tout décolle ensuite rapidement, on le voit autour de personnalités comme aux côté de Nagui, d' Arthur, ...

Faire sa place ... Ce n'est pas évident de se démarquer au début mais par la suite, c'est plus simple et ça peut partir vite.

Ca m'est arrivé de chanter mais j'ai décidé de raccrocher. Je me suis demandé pourquoi je prenais une guitare pour faire de l'humour ? C'est un non sens. Je me la joue sans, ... Et c'est Parfait !

A découvrir ou à voir à Waterloo le 15 septembre.