Génération 80 Expérience... Un Expo époustouflante sur tous ces moments cultes de l'épque !

L’expo Génération 80 Experience commence à Liège dès demain ! Audrey nous sort les paillettes pour saupoudrer ce si bel événement...

A voir à la Gare Liège-Guillemins, pendant 8 mois (jusqu’au 2 juin)

Même équipe que l’expo Golden Sixties en 2012-2013 et d’autres grandes expos

Avec des décors "culte" pour qu’on puisse entrer dans la décennie :

Le salon du Père Noël est une Ordure

La cuisine de la famille dans ET

Le plateau de l’émission Champs Elysées, où Michel Drucker recevait les grandes stars françaises et internationales. C’est sur ce plateau qu’avait eu lieu le clash entre Serge Gainsbourg et Whitney Houston.

Décor maya du film Indiana Jones.

Le décor du clip Thriller de Mickael Jackson, avec des morts qui sortent des tombes… 25 ans après, ce clip est encore considéré comme le meilleur de tous les temps. Incroyable pour l’époque: il durait 14 minutes, comme un véritable petit film d’horreur (ça avait fait scandale), à la pointe de la technologie.

Les années 80 ont aussi été une révolution en matière de technologie, avec le développement de l’informatique et du numérique: premiers compact discs (CD, qui allaient enterrer la K7) et premiers GSM (chers et lourds: 4 à 10 kg; mais incroyable de pouvoir téléphoner de l’extérieur, hors cabine téléphonique!).

A voir encore: les vraies marionnettes de Tatayet, une tenue complète de Coluche (papa des Restos du Cœur) et un mur de Berlin technologique à travers lequel on peut passer la main pour voir côté Est ou Ouest.

A noter que les commentaires de l’audioguide ont été enregistrés par Cathy Immelen, Thierry Luthers, Marc Ysaye et Guy Lemaire, qui ont aussi travaillé à la préparation de l’expo.

Prix àpd 13 euros/adulte. Acheter sur le web, c’est moins cher. Infos: www.europaexpo.be