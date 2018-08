Garder son bronzage... Voici les petites astuces lumineuses !

Garder son bronzage... voici les astuces scintillantes de notre expert en relooking : David Jeanmotte.

LE GOMMAGE AU SUCRE : la fausse idée : faire un gommage enlève le bronzage - non quand on fait un gommage avec un petit grain, il devient alors plus lumineux - on utilise du SUCRE.

HYDRATER : Il faut bien hydrater c'est essentiel. Boire beaucoup d'eau et mettre des crèmes hydratantes à l'aloe verra ou autres crèmes après bronzages qui apaisent la peau.

ON TRICHE un peu, beaucoup, à la folie... On utilise une crème auto-bronzante, on la prend légère pour augmenter graduellement l'effet sur les bras, le visage. On utilise de la terracotta - des poudres mates pour donner de l'effet au bronzage ou des petites huiles scintillantes.

ON PRÉPARE son bronzage avant - pendant et après grâce aux gélules de carotène pour avoir une peau très hydratée, c'est encore mieux que l'eau ! Et un peu de vitamine D aussi pour couronner le tout : hop des petites gélules de foie de morue, ça n'a pas de goût, on avale et l'affaire est faite !