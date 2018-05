franglais... Paul Taylor insulte les français et ils adorent ça !

Paul Taylor était dans le 8/9 pour nous présenter son stand-up mi-français mi-anglais : #Franglais.

D’origine anglaise, Paul ne possède pas tous les codes pour comprendre la francophonie. Combien de bises fait-on lorsqu’on se dit bonjour ? Pourquoi il y a-t-il 15 jours dans deux semaines ? Pourquoi cherche-t-on midi à 14h ? En 2015, il quitte son job chez Apple au profit de la scène et enfin répondre à ces questions.

Un spectacle atypique nous attend le 14 septembre. #franglais... Paul Taylor ose se moquer des français l'homme, il se joue de sa maîtrise des accents pour tromper son monde...

"Moi ce qui m’énerve c'est les français qui imitent l'accent belge ...

ils sont nuls pour imiter les accents ! "

Les français aiment qu'on parle d'eux donc même si on se moque, ça passe.

En Angleterre je travaillais chez Apple durant 9 ans - rien à voir. C'étais similaire au stand-up car je devais faire devais captiver l'attention, je tentais de rendre ça marrant.

#franglais... C'est un pari osé de proposer un spectacle en 2 langues d'autant que les français et l'anglais beh ... ils parlent pas vraiment bien cette langue. Mais ça plait, ça marche. Je me joue des accents - des jeux de mots - des jeux de situation. En Belgique c'est parfait, on se fait une bise et puis hop c'est fait. En France déjà, de quel côté du visage faut-il commencer pour se faire les bises ? Ca c'est une question existentielle !

Mais il vient se moquer de la France sur leur territoire finalement...

"Oh j'insulte les français et donc ils ont le droit eux aussi de le faire ! "

Ma passion c'est la scène même si je fais des vidéos - on a les rires en direct. Je crée déjà des nouvelles choses.

Venez donc insulter Paul Taylor à Waterloo (Waterlol) le 14 septembre pour une Franche rigolade.