Formidable Art Mengo, de retour avec un nouvel album "La Maison Des Ailes"

La maison des ailes est un album concept, hommage à l’aéropostale, compagnie aérienne des années 20, qui véhiculait aussi bien des passagers que des lettres et dont Mermoz fut l’un des aviateurs les plus connus.

Le chanteur toulousain a connu deux gros succès dans la décennie 90 Les parfums de sa vie et Parler d’amour.

Art Mengo La maison des ailes

Mermoz, l’Hôtel du Grand Balcon, place du Capitole à Toulouse. Montaudran, Casablanca, Buenos Aires, Saint-Louis… Cet album d’Art Mengo nous emporte à une autre époque (il y a cent ans et moins), sur un air de tango (" Deux ou trois choses de Gardel "), au travers de ses mélodies attachantes, à la fois douces et intimes. Les cordes sont ici somptueuses.

On se laisse porter par ce haut vol, ce long courrier planant, avec le bonheur de croiser des Argentines et Bogart dans un grand ciel, entre sol et soleil… Voilà célébré de fort belle façon le centenaire du premier vol de Latécoère déjà chanté par Souchon… Le tout avec de très beaux dessins de Stéphan Agosto.