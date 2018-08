Foot... Le public gronde à Charleroi !

Focus sur l'actu sport de ce we avec Thierry Luthers qui nous hisse d'un terrain à l'autre...

La crise couve à Charleroi - le public gronde... 3 points sur 15 on est loin du 15/15 de l'an dernier ! On devrait clôturer le mercato avant la reprise de la compétition, ce serait plus clean, plus clair. Il n'y avait que 7000 spectateurs - ils étaient versatiles en fonction des circonstances et des résultats. C'est toujours la direction qui en prend pour son grade, ou le coach. On oublie souvent les bons moments en ces instants malheureusement.

Bruges - Anderlecht ... qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Première défaite de la saison - Anderlecht a pris le pas sur la rencontre. Il y a des ajustements possibles avec la fin du Mercato et la composition des pools des coupes d' Europe pour les clubs belges - et Martinez qui va donner sa sélection pour les Diables Rouges, ... On est dans la rentrée foot à plein régime

Au standard, le capitaine ne s'est pas joué de chance - blessures aux adducteurs - ...

Axel Whitsel fait de superbes débuts... Il a rebondit brillamment dans un club Allemand, il fait un très joli but. Hazard a marqué aussi son penalty hier... On aime quand les diables brillent en ces différents clubs à l'étranger.

Vandoorne a connu quelques galères dans ce grand prix de F1, un peu dommage, c'était son grand-prix, ses supporters sont là , sa famille, son public ... mais pas sa voiture dixit Jérôme - c'est un peu compliqué !