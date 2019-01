Focus sur la garde-robe de Meghan Markle

" Meghan Markle : Une garde-robe à environ 479 000€ " En début d'année, le blog de mode "UFO No More" publie un rapport détaillant une estimation des dépenses en vêtements réalisées par les principales femmes appartenant aux maisons royales. Une estimation faite sur base de l'analyse des différentes tenues portées par ces dernières. 479 000€, une somme qui peut sembler énorme pour Meghan Markle, mais il faut savoir que la Duchesse est tout le temps en représentation et se doit de porter des tenues de circonstances. Pour ses tenues, certaines sont également empruntées pour des événements. Difficile donc de définir si le montant couvre uniquement ses propres pièces.

Et au cœur de votre quotidien...

- Femmes d'Aujourd'hui : "Jérôme de Warzée : l'humour c'est super sérieux, c'est quelque chose qui peut vous péter à la gueule"

Première interview de l'humoriste dans un journal féminin.

- Moustique : "Les dames du sous-sol"

On les appelle les "madame pipi". Ces femmes de l'ombre récoltent les centimes, les insultes et plus rarement les pourboires pour exercer l'un des métiers les plus ingrats au monde.

- Soir Mag : "Jeanne Calment, super-centenaire ou super... tricheuse"

En 1997, la doyenne de l'humanité s'éteignait à l'âge de 122 ans. Archifaux pour des chercheurs russes. Sa fille aurait usurpé son identité pour échapper aux droits de succession.