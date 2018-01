Focus sur Elise Mertens et ses fesses pour la séquence relooking !

Tous les jeudis, David Jeanmotte relooke à sa manière des personnalités dans le 8-9. Cette semaine, il se focalise sur Elise Mertens et... ses fesses ! Kevin De Bruyne en prend aussi pour son grade.

La pauvre Elise... En plus d'avoir vu son aventure à l'Open d'Australie s'arrêter en demi-finale cette nuit, elle est sur le banc des relookés.

A 22 ans, la joueuse de tennis est parfaite : 1m79, 67 kilos, silhouette en sablier, petit visage, yeux bruns, cheveux bouclés,... Du coup, David Jeanmotte n'a rien trouvé d'autre à critiquer que son postérieur. Un derrière par très sportif qui pourrait être plus bombé.

Pour les filles qui ont des fesses un peu trop plates à leur goût, privilégiez des pantalons ou jupes à la matière un peu plus rigide. Si vous optez pour un pantalon, choisissez-en alors un avec des poches carrées disposées davantage sur le haut pour donner un effet de postérieur rebondi. Il y a également les pantalons taille haute dits "corsés" (avec trois boutons) pour donner la forme d'un petit coeur à vos fesses. La taille sera davantage marquée et les fesses plus rebondies.

Pour les filles au postérieur ultra plat, le conseil secret de David Jeanmotte est les "culottes faux cul", c'est-à-dire un short cycliste doté de deux poches de silicone pour faire impression.

Dans le cas d'Elise, elle pourrait opté sur le court pour des robes "patineuses" (avec trois plis devant et trois plis derrière) pour obtenir un effet bouffant. Sinon, outre les artifices, la véritable solution est de faire des squats !

Kevin De Bruyne a quant à lui un derrière (bien) bombé. Il doit alors privilégier des matières plus souples, des pantalons droits et des t-shirts qui arrivent jusqu'à mi-cuisse. Il doit aussi penser à mettre en avant ses épaules carrées pour ne pas que ses cuisses paraissent aussi larges que ses épaules.