flash-back sur le match Belgique-Arabie Saoudite en 1994 avec Thierry Luthers

Thierry Luthers revient sur l'actu sport de ce week-end...

Mais tout d'abord, et c'est cadeau : Petit flash Back sur le match Belgique - Arabie Saoudite du 29 juin 1994 - que nous commente en direct Thierry Luthers ! Le petit grain de Sel du "Maradona Saoudien" fut le but de toute une vie. Les Belges se retrouvent troisième et non premier comme pressenti.

Pour demain, il y aura 20 000 spectateurs ... L'affiche n'est pas des plus glamour, c'est un mardi soir - ceci explique cela notamment.

Les Play-off un commencent vendredi soir avec Standard - Charleroi. Le Standard va accueillir deux matchs du Japon - ce qui est comique c'est que les pigeons investissent le terrain ! Tous les sponsors ont été changé pour la circonstance. On remet tout en place... Et on fait l'impasse sur le chapitre Michel Preud'Homme car le coup de sifflet vient de retentir... C'est la fin de la séquence !