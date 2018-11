Fini le carré Hermès pour la Reine Elisabeth II !

La Reine Elisabeth II

A 92 ans et toujours très active, c'est dans le Soir Mag qu'on la voit, cette semaine, portant un carré Hermès sur sa tête et un parkas assez épais. En prenant de l'âge, alors que le corps s'épaissit, surtout chez les femmes, on ne rajoute pas de couleurs trop uniformes. Le conseil pour The Queen? Fini le carré Hermès, mais gardons la soie qui permet de ne pas faire gonfler les cheveux et maintien donc la coiffure lisse. Pour le parkas, on opte pour quelque chose de plus fin.