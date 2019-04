Fin des sacs à usage unique pour les fruits et légumes  !

Dernière Heure"Au rayon des fruits et légumes, les alternatives aux sacs plastiques sont nombreuses dans la grande distribution"

Pour Colruyt, il est temps de franchir une étape supplémentaire en supprimant purement et simplement tout sachet à usage unique.

Pour ce faire, le groupe a fait développer un sac réutilisable minimum 100 fois. Le sac transparent peut être lavé en machine et supporter jusqu’à 4 kg de denrées. “Nous continuons à croire dans la vente de fruits et légumes en vrac. Nous sommes dès lors heureux de pouvoir proposer une solution la plus durable possible et qui tient également compte de la facilité d’utilisation pour nos clients. Avec la collaboration de ces derniers, ce sac nous permettra l’économie de 150millions de sacs à usage unique par an”, explique Christophe Dehandschutter, directeur de ventes de Colruyt.

Dès le 19 juin, une période de transition sera mise en place, dans 50 magasins pilotes. “Tous les magasins Bio-Planet (29) et une vingtaine de magasins d’alimentation de Colruyt Meilleurs Prix, OKay, 2 OKay Compact et Spar Colruyt Group dans les régions de Lier, Courtrai, Mons et Dinant. Ils seront les premiers à supprimer tous les sachets à usage unique des rayons fruits et légumes. Ces magasins pilotes permettront de recueillir le feedback tant des collaborateurs que des clients.

Du côté de la concurrence, Lidl planche aussi sur une alternative réutilisable. “Nous ne proposons plus que des sacs entièrement biodégradables et compostables, faits de matière végétale. Et, dès cet été, nous allons introduire un sac réutilisable, 100% polyester, le Lidl Green Bag”, précise Julien Wathieu, porte-parole de Lidl.