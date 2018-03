Feu de joie... "Le début de la suite" pour Bénabar !

Bénabar était presque avec nous ce matin - entre éveil et somnolence - pour nous présenter son nouveau single Feu de joie et nous parler de son concert au Palais 12 le 15 décembre.

Vous avez remarqué le nouveau look - les cheveux plus blondinets... Ca lui va super bien non ?

"Il fallait que je change de tronche pour un film que je fais cet été et puis mon fils m'a dit que c'était plus stylé ! "

Dans quelques jours sortira ce nouvel album : Le début de la suite qui a été réalisé par le leader du groupe français Cocoon et amène un nouveau son, plus électro, plus moderne, aux histoires de Bénabar. Un album que le chanteur a voulu joyeux et lumineux.

L'album est très personnel, très introspectif. Faire la promo comme on ferait un concert ce serait bien - mettre un costume - faire le show. Je chante avec profondeur, le divertissement et l'émotion ce sont les deux choses qui m'animent.

C'est un 8e album pour lequel j'ai pris le temps, j'ai réfléchi : je voulais être sûr de ce que je voulais faire.

Donc : du temps pour l'album, un changement de look, je n'aimais pas trop ce que je faisais, ... il nous fait pas une petite déprime l'homme ? NON : je ne voulais pas tricher, je voulais être sincère.

Le début de la suite sort dans 15 jours. Feu de joie est déjà en radio sur VivaCité pour vous faire patienter.