"Festoyons wallon" à l’abbaye de Stavelot, c'est le bon plan évasion de ces samedi et dimanche présentés par Sarah Visse

C’est l’année de la Wallonie insolite et, pour l’occasion, l’Abbaye de Stavelot va s’animer, ces samedi et dimanche, de l’événement "Festoyons Wallon", qui va mélanger produits du terroir insolites et ambiance médiévale, pour se replonger à l’époque de la fondation de l’abbaye (même si les bâtiments qu’on voit aujourd’hui datent plutôt des 17e et 18e siècles).

Pour manger, on descendra dans les caves romanes de l’abbaye, où on trouvera une trentaine de producteurs wallons qui nous feront déguster, par exemple, de l’autruche ou des insectes sous forme de pâtes alimentaires ou séchés, servis sous forme d’apéro/snack ou de repas.

Pour l’ambiance médiévale, on goûtera à ce que l’on buvait à l’époque: de l’hypocras (qui était un vin très sucré car on ajoutait du miel des épices, comme le gingembre et la cannelle) et à de l’hydromel (boisson fermentée à base d’eau et de miel). On pourra aussi goûter à des potées médiévales, qui composaient l’essentiel de la mangeaille des vilains (gens du peuple).

Pour se replonger au Moyen-Age, on pourra aussi voir des armes et armures de l’époque, danser sur des airs médiévaux, participer à des animations proposées par des figurants en tenue moyenâgeuse: ménestrels, jongleurs, bouffons, soldats, chevaliers…

Insolite encore: on pourra descendre en rappel de la Tour abbatiale.

Le dimanche, il y aura aussi des "people": Jean-Michel Saive, le sommelier Eric Boschman, le chocolatier Jean-Philippe Darcis et le cuisinier Julien Lapraille, qui il proposera un menu médiéval à base de produits présents sur le marché des producteurs.

Dans les jardins du cloître, on pourra également voir le travail d’artisans médiévaux: vanneur, tisserand, créateur de bijoux, tourneur sur bois…

En pratique: le salon ouvrira ses portes entre 11 et 18 h. Prix d’entrée: 6 euros (àpd 6 ans), comprenant également l’accès à l’abbaye, à ses musées (notamment le Musée du Circuit Spa-Francorchamps et le Musée de Guillaume Apollinaire) et expositions. Infos: www.abbayedestavelot.be et vivacite.be