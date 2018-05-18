Le 8/9

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Faut pas vendre la peau des boeufs avant que la charrette soit tuée!

C'est pas faute de l'avoir dit et répété : Faut pas vendre la peau des boeufs avant que la charrette soit tuée ! Le bon plan pour qu'il n'y soit pas d'embrouilles ! Jean-Luc n'a de cesse de vous le répéter, de vous le chanter. 

Embrouilles - soleil et commodore sont les trois mots que notre artiste de tous les défis a hissé de par dessus la charrette ! 

 

FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE

 

TANT VA LA CRUCHE A L’EAU QU’A LA FIN ELLE SE MOUILLE

C’EST BON POUR LES CRAPAUDS C’EST BON POUR LES GRENOUILLES

MAIS C’EST PAS BON POUR CEUX QUI N’AIMENT PAS L’EAU

ET QUE L’HUMIDITE REND TOUT PALOTS

 

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS

TUT TUT IL EN MANQUE UNE

TOUTE MA VIE, C’EST COMME CA

QUAND JE CROIS QUE J’Y SUIS PRESQUE

J’Y SUIS PAS

 

JE MONTE TOUT EN HAUT DE LA GRANDE ECHELLE *

AVEC MON MARCEL *

MARCEL ME DEMANDE COMMENT C’EST *

C’EST COMMENT ME DEMANDE MARCEL *

 

JE N’PEUX PAS LUI DIRE COMMENT C’EST *

PUISQUE JE N’AI PAS ENCORE COMMENCE *

JE LUI DIRAI COMMENT C’EST QUAND J’AURAI TERMINE

FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE

 

LE SOLEIL SE LEVE LA LUNE SE COUCHE

ALORS MOI JE ME LAVE ,  JE ME DOUCHE

IL FAUT QUE JE SOIS PROPRE HYGIENISE

CE SOIR JE SORS  - JE VAIS DANSER

 

J’AI UN RDVOUS GALANT AVEC UNE DAME

IL NE FAUT PAS QUE JE SENTE LE VIEUX BRISE-LAME

DEJA QUE MON OPEL COMMODORE FAIT DES EMBROUILLES

ON RISQUE LA PANNE JE SUIS MORT DE TROUILLE

 

JE MONTE TOUT EN HAUT DE LA GRANDE ECHELLE *

AVEC MON MARCEL *

MARCEL ME DEMANDE COMMENT C’EST *

C’EST COMMENT ME DEMANDE MARCEL *

 

JE N’PEUX PAS LUI DIRE COMMENT C’EST *

PUISQUE JE N’AI PAS ENCORE COMMENCE *

JE LUI DIRAI COMMENT C’EST QUAND J’AURAI TERMINE

FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE

 

AVANT D’AVOIR LA  REPONSE A UNE QUESTION

IL FAUT D’ABORD QU’ON LA POSE

C’EST VRAI QUE C’ EST PARFOIS TRES FATIGANT

ALORS QU’EST CE QU’ON FAIT ? ON LA REPOSE

 

ON MET L’AMPLI A FOND POUR ECOUTER L’ACCORDEON`

YVETTE HORNER C’EST DU TONNERRE

C’EST BEAUCOUP PLUS BRANCHE QUE CLAUDE FRANCOIS

OUI JE SAIS C’EST PAS DROLE - JE N’DEVRAIS PAS

 

JE MONTE TOUT EN HAUT DE LA GRANDE ECHELLE *

AVEC MON MARCEL *

MARCEL ME DEMANDE COMMENT C’EST *

C’EST COMMENT ME DEMANDE MARCEL *

 

JE N’PEUX PAS LUI DIRE COMMENT C’EST *

PUISQUE JE N’AI PAS ENCORE COMMENCE *

JE LUI DIRAI COMMENT C’EST QUAND J’AURAI TERMINE

FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE

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