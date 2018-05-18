C'est pas faute de l'avoir dit et répété : Faut pas vendre la peau des boeufs avant que la charrette soit tuée ! Le bon plan pour qu'il n'y soit pas d'embrouilles ! Jean-Luc n'a de cesse de vous le répéter, de vous le chanter.
Embrouilles - soleil et commodore sont les trois mots que notre artiste de tous les défis a hissé de par dessus la charrette !
FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE
TANT VA LA CRUCHE A L’EAU QU’A LA FIN ELLE SE MOUILLE
C’EST BON POUR LES CRAPAUDS C’EST BON POUR LES GRENOUILLES
MAIS C’EST PAS BON POUR CEUX QUI N’AIMENT PAS L’EAU
ET QUE L’HUMIDITE REND TOUT PALOTS
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
TUT TUT IL EN MANQUE UNE
TOUTE MA VIE, C’EST COMME CA
QUAND JE CROIS QUE J’Y SUIS PRESQUE
J’Y SUIS PAS
JE MONTE TOUT EN HAUT DE LA GRANDE ECHELLE *
AVEC MON MARCEL *
MARCEL ME DEMANDE COMMENT C’EST *
C’EST COMMENT ME DEMANDE MARCEL *
JE N’PEUX PAS LUI DIRE COMMENT C’EST *
PUISQUE JE N’AI PAS ENCORE COMMENCE *
JE LUI DIRAI COMMENT C’EST QUAND J’AURAI TERMINE
FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE
LE SOLEIL SE LEVE LA LUNE SE COUCHE
ALORS MOI JE ME LAVE , JE ME DOUCHE
IL FAUT QUE JE SOIS PROPRE HYGIENISE
CE SOIR JE SORS - JE VAIS DANSER
J’AI UN RDVOUS GALANT AVEC UNE DAME
IL NE FAUT PAS QUE JE SENTE LE VIEUX BRISE-LAME
DEJA QUE MON OPEL COMMODORE FAIT DES EMBROUILLES
ON RISQUE LA PANNE JE SUIS MORT DE TROUILLE
JE MONTE TOUT EN HAUT DE LA GRANDE ECHELLE *
AVEC MON MARCEL *
MARCEL ME DEMANDE COMMENT C’EST *
C’EST COMMENT ME DEMANDE MARCEL *
JE N’PEUX PAS LUI DIRE COMMENT C’EST *
PUISQUE JE N’AI PAS ENCORE COMMENCE *
JE LUI DIRAI COMMENT C’EST QUAND J’AURAI TERMINE
FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE
AVANT D’AVOIR LA REPONSE A UNE QUESTION
IL FAUT D’ABORD QU’ON LA POSE
C’EST VRAI QUE C’ EST PARFOIS TRES FATIGANT
ALORS QU’EST CE QU’ON FAIT ? ON LA REPOSE
ON MET L’AMPLI A FOND POUR ECOUTER L’ACCORDEON`
YVETTE HORNER C’EST DU TONNERRE
C’EST BEAUCOUP PLUS BRANCHE QUE CLAUDE FRANCOIS
OUI JE SAIS C’EST PAS DROLE - JE N’DEVRAIS PAS
JE MONTE TOUT EN HAUT DE LA GRANDE ECHELLE *
AVEC MON MARCEL *
MARCEL ME DEMANDE COMMENT C’EST *
C’EST COMMENT ME DEMANDE MARCEL *
JE N’PEUX PAS LUI DIRE COMMENT C’EST *
PUISQUE JE N’AI PAS ENCORE COMMENCE *
JE LUI DIRAI COMMENT C’EST QUAND J’AURAI TERMINE
FAUT PAS VENDRE LA PEAU DES BOEUFS AVANT QUE LA CHARRETTE SOIT TUEE