Faites de VÉRITABLES bonnes affaires durant les soldes !

En période de soldes... Faire des bonnes affaires c'est quoi ?

Sigrid nous propose les bons plans malins pour véritablement faire de bonnes affaires, pour ne pas tomber dans nos travers habituels Mesdames !

- 1° TRIER votre garde robes pour voir tout ce que vous ne mettez pas - tout ce que vous n'avez jamais porté, libérez ainsi de la place. Cela vous donnera également une bonne idée de ce qui vous manque véritablement.

- 2° LISTER... ce dont vous avez VRAIMENT besoin et envie !

- 3° BUDGÉTISER... prenez en cash afin de ne pas dépasser la somme prévue initialement, et oui on se connait !

Ca c'était avant, mais une fois sur le terrain de toutes les tentations :

- Méfiez vous des bons prix! "Waow ça vaut la peine" et bien non - La paire d'escarpins qui fait un 39 alors que vous faites un 40 même à bon prix ce ne sera jamais une bonne affaire.

- Faites vraiment LES SOLDES... et pas la nouvelle collection ! Résistez à l'appel à la tentation.

- S'il y a des pièces sur lesquelles vous flashez ... Pensez à au moins trois tenues avec lesquelles vous pourrez les associer, et trois circonstances pour les porter. Si cette règle de trois n'est pas de mise, on dit bye-bye à la fringue et on se tourne vers une véritable bonne affaire !

Conseils d'amie !

Bon amusement & bonnes soldes.