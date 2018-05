... Rien que pour vous les garçons qui avez quelques rondeurs ... On utilise alors les pulls en V avec une maille très fine pour ne pas ajouter d'épaisseur au niveau du ventre. On ajoute une cravate pour appuyer la verticalité ou alors on met une chemise blanche avec des boutons de couleur toujours dans la même idée. On ajoute un gilet avec un grand V ou encore on utilise les costumes 3 pièces. Les épaules doivent être bien carrées et côté cheveux, on prend de la hauteur !

Faire souvent l'amour pour être au top... modèle ! - © Tous droits réservés

C'est donc ça le secret - ce fameux rituel du matin pour être la plus belle en ce miroir. Comme Marie Gilain - la belle pomme d'amour - utiliser une eau cellulaire et ensuite un sérum pour dégonfler la peau. On dit STOP à l'alcool, aux gras, aux sucres et gluten. On dit Non également au soleil et surtout, surtout on fait souvent l'amour ! Et oui, c'est donc ça le secret !

Côté cheveux , on hydrate en profondeur - on utilise un shampoing à usage fréquent - on applique un soin à la kératine et on rince le tout avec du vinaigre mélangé à l'eau pour resserrer l'écaille du cheveux. Ce sera du plus bel effet !